Критики Байдена вважають, що погрози путіна були блефом – Foreign Affairs

Відсутність великих ескалацій в Україні змусила критиків стверджувати, що адміністрація Байдена повинна була бути сміливішою, пише журнал.

Підхід команди президента США Джо Байдена до надання допомоги Україні у війні проти росії нагадував поширену стратегію - "нарізання салямі", за якої "червоні лінії" рф підривали такими малими кроками, що будь-яка суттєва відплата ставала необґрунтованою. Зазначена стратегія не принесла гучних перемог, на які багато хто сподівався, але вона дала важливу відсіч.

Про це пише журнал Foreign Affairs.

Як зазначається, критики, які вважають, що адміністрація Байдена переоцінила ризик ескалації, помиляються, оскільки вони недооцінюють, наскільки складно орієнтуватися в кризових ситуаціях.

"Вашингтон застосував стратегію, щоб протистояти високо мотивованому ревізіоністському супротивнику. І це спрацювало. Іронія в тому, що стратегія Вашингтона з "нарізки салямі" тепер стала жертвою його успіху. Відсутність великих ескалацій в Україні змусила критиків стверджувати, що адміністрація Байдена мала би бути сміливішою і відмовитися від поступовості, яка, ймовірно, допомогла запобігти ескалації", - йдеться в публікації.