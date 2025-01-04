Критики Байдена вважають, що погрози путіна були блефом – Foreign Affairs
04 січня 2025, 13:13
Відсутність великих ескалацій в Україні змусила критиків стверджувати, що адміністрація Байдена повинна була бути сміливішою, пише журнал.
Підхід команди президента США Джо Байдена до надання допомоги Україні у війні проти росії нагадував поширену стратегію - "нарізання салямі", за якої "червоні лінії" рф підривали такими малими кроками, що будь-яка суттєва відплата ставала необґрунтованою. Зазначена стратегія не принесла гучних перемог, на які багато хто сподівався, але вона дала важливу відсіч.
Про це пише журнал Foreign Affairs.
Як зазначається, критики, які вважають, що адміністрація Байдена переоцінила ризик ескалації, помиляються, оскільки вони недооцінюють, наскільки складно орієнтуватися в кризових ситуаціях.
"Вашингтон застосував стратегію, щоб протистояти високо мотивованому ревізіоністському супротивнику. І це спрацювало. Іронія в тому, що стратегія Вашингтона з "нарізки салямі" тепер стала жертвою його успіху. Відсутність великих ескалацій в Україні змусила критиків стверджувати, що адміністрація Байдена мала би бути сміливішою і відмовитися від поступовості, яка, ймовірно, допомогла запобігти ескалації", - йдеться в публікації.
У Foreign Affairs додали, що критики Байдена вважають, що погрози путіна були блефом, але при цьому вони рідко відкрито говорять про те, якими можуть бути справжні "червоні лінії" росії, якщо такі є.
"Замість цього вони просто припускають, що, оскільки Сполучені Штати регулярно перетинають встановлені путіним лінії, не спричиняючи серйозної ескалації, було б виправдано піти набагато далі та швидше", - наголошується в статті.
Також вказується, що один із головних уроків, який можна винести з політики адміністрації Байдена щодо України, полягає в тому, що виміряти успіх складніше, ніж здається на перший погляд.
"Якщо найбільш важливим показником є надання Україні засобів для повернення всієї її суверенної території, то політика Байдена виявилася частково провальною. Хоча західна допомога дозволила Україні чинити значний опір, результати залишаються невизначеними. Однак якщо мірою успіху є те, чи дозволила політика Сполучених Штатів уникнути початку нової світової війни, то підхід адміністрації Байдена виявився кращим, хоча навіть тут важко зрозуміти, чи можна було б досягти того самого результату за умови швидшого надання допомоги", - пише журнал.