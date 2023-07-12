Кулеба висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі

Міністр зазначив, що Україна не погодиться на альтернативу її членства в НАТО.

За словами голови українського МЗС, НАТО не повинно тримати "всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство". Він визнав, що рішення Вільнюського саміту зробило шлях Києва до Альянсу коротшим.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"І вони (лідери Альянсу – ред.) могли б також зробити це (шлях України в НАТО – ред.) швидше, якби була чітка вказівка на те, коли Україна отримає запрошення до НАТО", – підкреслив він.

"Ми виходимо з припущення, що вже наявні всі умови для надання запрошення тут, у Вільнюсі, тоді як саме членство настане тоді, коли дозволять умови. Але ми будемо й далі працювати з нашими партнерами, аби цей процес рухався далі", – додав Кулеба.

В інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр нагадав, що Україна уже має негативний досвід безпекових гарантій із Будапешгтським меморандумом, коли за пусті обіцянки держава віддала ядерну зброю.

"Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, – це членство України в Альянсі. Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента. І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються", – наголосив Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що сама Україна має реалізувати рішення Вільнюського саміту таким чином, щоби пришвидшити власну євроатлантичну інтеграцію.

"Є план "А" – членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якомога швидше пройти цей шлях", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що після саміту у Вільнюсі шлях України до Альянсу став коротшим, але не швидшим. Однак Київ не приймає ніяких планів "Б".

"Ми вже у цю штуку гралися в історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам Альянс, зробить нашу країну більш захищеною і, головне, воно запобігатиме новим агресіям в Європі", – підкреслив міністр.

За його словами, членство України в НАТО – неминучий процес, в якому хтось хоче відтягнути його завершення на багато років, а Україна хоче, аби це сталось якнайшвидше.

Міністр закордонних справ зауважив, що сьогодні ніхто не скаже, коли настане кінець війн, однак "якби менше дивилися на членство України в НАТО через призму позиції москви, то і сьогодні формулювання було би іншим".

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО "вийшов за рамки потреби" в Плані дій щодо членства. В НАТО заявили про погодження "пакету розширеної політичної та практичної підтримки" України, та кажуть, що гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку росії після закінчення війни.