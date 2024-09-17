Зеленського закликали не вторгатися в Курськ, але він все одно це зробив – Politico

Дехто з вищого командування армії України сумнівалися в транскордонному нападі.

Його важкі поранення, безсумнівно, змінять хід його життя, але 19-річний український десантник не шкодує про ту роль, яку він зіграв у раптовому та драматичному транскордонному вторгненні в Курську область рф, розпочатому в середині серпня.

Про це повідомили виданню Politico українські військові.

Його важкі поранення, без сумніву, змінять хід його життя, але 19-річний український десантник не шкодує про свою роль у несподіваному і драматичному транскордонному вторгненні в Курську область Росії, розпочатому в середині серпня.

Як і його побратими по зброї, він відчув піднесення, коли наказ про атаку пролунав у радіоефірі зі сходом сонця.

Це був шанс завдати удару у відповідь по рф.

"Я відчував себе частиною історії, адже це було вперше з часів Другої світової війни, коли росія зазнала вторгнення", - сказав солдат Сергій в інтерв'ю виданню, яке дозволило йому використовувати псевдонім, оскільки йому не дозволено спілкуватися зі ЗМІ.

"У мене було найсильніше відчуття", - додав він.

За його словами, ще одна важлива річ: ми не відчували того болю, який ми відчуваємо, коли воюємо всередині України і руйнуємо будівлі; тоді ми відчуваємо, що руйнуємо частину себе, але в Курську ми не обтяжені вагою цього смутку.

Сергій також не має жодних сумнівів щодо логіки та важливості наступу, який триває, оскільки росія веде контрнаступ, намагаючись витіснити українські війська.

На відміну від деяких вищих військових командирів України, зокрема колишнього командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, який зараз є послом України в Лондоні, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про наступ на початку цього року і наполягав на його проведенні.

Серед інших, хто виступав проти наступу, був вельмишановний командир 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України Еміль Ішкулов. Він був звільнений у липні на тлі протестів високопоставлених офіцерів, які закликали залишити його на посаді.

"Ми не розуміємо, чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, мають переможний бойовий шлях і досвід великої війни, опинилися в немилості у вищого керівництва збройних сил", - заявили командири у відеоролику протесту, розміщеному в соціальних мережах.

ЗМІ писали, що причиною звільнення Ішкулова було те, що він виступив проти завдання, яке не відповідало силам бригади. За словами двох високопоставлених українських військових чиновників, які на умовах анонімності погодилися поговорити з Politico, Ішкулов заперечував проти Курської операції, побоюючись, що його бригада може виявитися занадто вразливою всередині рф і що кількість жертв може різко зрости.

Заперечення Залужного проти вторгнення, тим часом, полягало в тому, що, за словами цих чиновників, не було чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими з чотирьох бригад. Залужний запитав: коли ви отримаєте плацдарм, що далі?

"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського, - сказав один з чиновників і додав, що відчував, що це була гра.

Залужний не відповів на прохання прокоментувати Курську операцію. Виданню не вдалося зв'язатися з Ішкуловим, але його колега сказав, що він не відповість на прохання про коментар.

Питання Залужного залишається ключовим, оскільки як західні, так і українські скептики побоюються, що сили Києва можуть опинитися в оточенні і зазнати деморалізуючого розгрому.

Їхній аргумент полягає в тому, що розгортання значних сил означає, що вони не можуть бути використані для утримання лінії фронту в Донецьку, де російські війська продовжують виснажливий наступ і наступають на місто Покровськ, інтенсифікуючи свої операції, просуваючись до і вздовж головної автомагістралі, що з'єднує міста Донецьк і Запоріжжя, і просуваючись до західноукраїнських оборонних ліній навколо Вугледара.