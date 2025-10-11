Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Київ ввів нові санкції проти компаній і осіб, що підтримують російську війну

11 жовтня 2025, 20:29
Фото: gettyimages.com
Обмеження синхронізовані з Японією.

У суботу, 11 жовтня, Україна запровадила нові санкції проти росії під обмеження потрапили 8 фізичних і 14 юридичних осіб, пов’язаних із російським оборонно-промисловим комплексом, постачанням зброї та обходом міжнародних санкцій. 

Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.

"Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку – керівники та компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", - йдеться у дописі.

Санкції охоплюють, зокрема:

  • Гендиректора «Алроси» Павла Маріничева - його компанія наповнює бюджет РФ прибутками від видобутку алмазів;

  • Директора Тульського патронного заводу Сергія Лукіна;

  • Представника північнокорейської компанії KOMID Ріма Йон Хьока, який бере участь у постачанні озброєння для рф.

Також обмеження накладено на російські оборонні підприємства, серед яких - "Стаут" і Центр інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають російській армії електроніку та системи зв’язку.

Під санкції потрапила й приватна військова компанія "Конвой", створена на окупованій території України та фінансована російським олігархом Аркадієм Ротенбергом і підсанкційним банком ВТБ.

Зеленський наголосив, що санкції вже стали глобальним інструментом тиску на РФ, і їхні наслідки там дедалі відчутніші:

"І буде ще більше тиску за цю війну".

Від червня цього року Україна ухвалила вже вісім санкційних пакетів, синхронізованих із США, Канадою, Великою Британією, ЄС та Японією.

 
Росіясанкції

