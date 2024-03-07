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Китай активно будує свій четвертий авіаносець

07 березня 2024, 20:33
Китай активно будує свій четвертий авіаносець
Фото: з вільних джерел
Китай має намір незабаром завершити будівництво четвертого авіаносця.

Китай займається будівництвом свого четвертого авіаносця, "невдовзі буде оголошено", чи стане він атомним.

Про це заявив адмірал ВМС, політкомісар військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю Юань Хуажжі,  повідомляє The Defense Post.

За його словами, Китай має можливість дати "всебічну відповідь" авіаносному флоту США в західній частині Тихого океану. Пентагон розмістив там три авіаносці.

Третій китайський авіаносець, Fujian, все ще будується, його спустили на воду в 2022 році. Корабель обладнаний електромагнітними катапультами та гальмівними пристроями, які дозволяють швидше запускати військові літаки.

Поки що американський авіаносець Gerald R Ford є єдиним у світі, оснащеним електромагнітними катапультами. Його спустили на воду 2013-го, лише через чотири роки було введено в експлуатацію, і лише 2022-го приступив до першого розгортання після випробувань. Атомні авіаносці мають лише Франція та США.

Як зазначає South China Morning Post, вважається, що авіаносці відіграють вирішальну роль в операціях поблизу Тайваню. Влада острова заявляє про свою незалежність, Пекін це заперечує і вважає територію своєю провінцією.

Офіційний оборонний бюджет Китаю зросте у 2024 році на 7,2% до рекордних 1,67 трлн юанів ($231 млрд). Китай протягом останніх років щорічно збільшує військові витрати. Опитані Financial Times експерти визнали, що загальні військові витрати країни перевищать запланований бюджет, оскільки він не включає військові дослідження та розробки, деякі закупівлі, воєнізовані формування та берегову охорону.

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