Китай і США відновили неофіційні перемовини щодо ядерної зброї – Reuters

Втім, результати перемовин не остаточні, і за словами вченого, у 2025 році планується більше обговорень між Китаєм і США.

США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерних озброєнь.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на учасників американської делегації.

Дводенні консультації проходили у березні у конференцзалі одного з готелів у Шанхаї.

За словами двох американських делегатів, представники Пекіна заявили, що не вдаватимуться до погроз застосувати ядерну зброю через ситуацію навколо Тайваню.

Китайці дали такі запевнення після того, як їхні американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Пекін може застосувати ядерну зброю або погрожувати її застосуванням, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню. Адже, як відомо, Пекін розглядає острів як свою територію.

"Вони сказали, що абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти в боротьбі за Тайвань, не застосовуючи ядерної зброї", – заявив один з організаторів переговорів, вчений і керівник аналітичного центру Pacific Forum Девід Санторо. Учасники переговорів щодо "другого треку" (Track Two) – це, як правило, колишні чиновники та вчені, які можуть говорити про позицію свого уряду, навіть якщо не брали безпосередньої участі у її визначенні. Переговори між урядами відомі як "перший трек" (Track One). У листопаді обидві країни ненадовго відновили переговори щодо ядерної зброї на першому етапі, але відтоді переговори зайшли в глухий кут. Як зазначають журналісти Reuters, неформальні дискусії між державами, що володіють ядерною зброєю, відбулися, коли США та Китай мали суперечки щодо основних економічних та геополітичних питань, а лідери у Вашингтоні та Пекіні звинувачували один одного у політичній та економічній недобросовісності.

Втім, результати перемовин не остаточні, і за словами вченого, у 2025 році планується більше обговорень між Китаєм і США.

Пентагон вважає, що ядерний арсенал Пекіна зріс більш ніж на 20% після 2021 року. У жовтні 2023 Китай заявив, що "розгляне можливість використання ядерної зброї для відновлення стримування, якщо звичайна військова поразка на Тайвані" загрожуватиме пануванню комуністичної партії. Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль, і протягом останніх чотирьох років активізував військову активність навколо острова.