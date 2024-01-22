Китай купує мікросхеми на рекордні $40 млрд, щоб подолати обмеження США – Bloomberg

Імпорт машин для виготовлення мікросхем Китаєм підскочив минулого року, адже фірми нарощували інвестиції, намагаючись обійти зусилля США, спрямовані на стримування напівпровідникової промисловості країни.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі офіційних митних даних, імпорт обладнання, яке використовується для виробництва комп’ютерних мікросхем, у 2023 році зріс на 14% до майже 40 мільярдів доларів, оскільки компанії накопичують машини для виробництва напівпровідників.

Збільшення відбулося, незважаючи на падіння загального обсягу імпорту на 5,5% минулого року, що підкреслює важливість, яку уряд Китаю і національна промисловість мікросхем надають самодостатності.

Китайські компанії, що займаються виробництвом мікросхем, швидко інвестують у нові заводи з виробництва напівпровідників, щоб спробувати розширити потенціал країни та обійти експортний контроль, який запроваджують США і їхні союзники.

Санкції ускладнюють китайським компаніям доступ до машин, необхідних для виробництва найпотужніших мікросхем, і уповільнюють розвиток високотехнологічного сектору Китаю, який вважається загрозою для США.

Імпорт Китаю з Нідерландів різко зріс минулого року перед запровадженням нового експортного контролю, який ще більше обмежить можливості таких компаній Semiconductor Manufacturing International Corp. отримувати новітнє обладнання.

В кінці року імпорт літографічного обладнання з Нідерландів підскочив майже на 1000% порівняно з роком раніше до $1,1 мільярда, оскільки фірми поспішили купувати напередодні початку голландських обмежень, яке почалось в січні.

Ще до того, як ці обмеження набули чинності, нідерландська компанія ASML Holding NV скасувала поставки деяких своїх передових машин до Китаю на прохання уряду США. Скасування відбулося за кілька тижнів до набуття чинності заборони на експорт високоякісного обладнання для виробництва мікросхем.