Китай може передати Іран системи ППО найближчим часом – CNN

11 квітня 2026, 15:56
Китай може передати Іран системи ППО найближчим часом – CNN
Представники китайського посольства у Вашингтоні заперечили інформацію щодо імовірного постачання.
За даними американської розвідки, Китай імовірно готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом найближчих кількох тижнів. 
 
Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.
 
За інформацією джерел, йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси. Повідомляється, що Китай може намагатися здійснювати постачання через треті країни, щоб приховати їхнє походження. На думку джерел, це свідчить про прагнення Ірану використати режим перемир’я для поповнення своїх військових запасів за підтримки іноземних партнерів.
 
Публікація з’явилася на тлі нових переговорів між США та Іраном, які мають відбутися 11 квітня в Ісламабаді. Делегації обох країн уже прибули до Пакистану для участі в діалозі. Попри оголошене перемир’я між Вашингтоном і Тегераном, бойові дії тривають, а Ормузька протока досі залишається частково заблокованою.
 
У CNN зазначають, що можливе постачання зброї з боку Китаю виглядатиме особливо суперечливо, з огляду на попередні заяви Пекіна про сприяння укладенню перемир’я. Водночас на початку травня президент США Дональд Трамп планує візит до Китаю для переговорів із лідером країни Сі Цзіньпіном.
 
Утім, офіційний представник китайського посольства у Вашингтоні заперечив інформацію про можливі постачання озброєння, заявивши, що Китай не передає зброю жодній зі сторін конфлікту, та назвав повідомлення CNN неправдивими.

 

