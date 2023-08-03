Китай може взяти участь в саміті щодо української Формули миру – The Wall Street Journal
Про це пише The Wall Street Journal.
Після виходу росії з зернової угоди Китай дедалі більше відхиляється від свого курсу нейтралітету в питанні війни в Україні.
"Китай змінює ставлення до війни Росії проти України через додаткові ризики для КНР та може приєднатись до обговорення української Формули миру у Саудівській Аравії", - пише видання.
Пекін усе ще намагається зберегти нейтралітет та негласну підтримку росії, але вихід рф із "зернової угоди" став важливим тригером для Китаю, адже КНР була одним з найбільших покупців українського зерна.Сьогодні стало відомо, що Індія візьме участь у саміті в Саудівській Аравії.