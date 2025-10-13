Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай посилює російську дронову програму – WP

13 жовтня 2025, 18:44
Китай посилює російську дронову програму – WP
Фото: EPA/UPG
Це дозволило кремлю збільшити обсяги атак безпілотниками по Україні

Китай різко наростив експорт ключових деталей, необхідних для виробництва безпілотників у росії, що дозволило москві суттєво розширити виробничі потужності та підвищити ефективність дронових атак на фронті.

Про це повідомляє The Washington Post, яке провело масштабне розслідування на основі торгівельної статистики, митних декларацій та даних ланцюгів постачання.

Журналісти встановили, що китайські виробники комерційних безпілотників відіграють центральну роль у забезпеченні російської оборонної промисловості критичними компонентами, зокрема волоконно-оптичними кабелями та літій-іонними батареями основними елементами для навігації та живлення дронів.

За словами аналітиків, ці постачання дозволили рф розгорнути виробництво нових моделей дронів із покращеною точністю та радіозахистом, що дає відчутну перевагу на полі бою.

"Це має критичне значення. Китайські компанії адаптують свої виробничі лінії під потреби російського оборонного сектору", - заявила Катерина Бондар, експертка Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Згідно з даними китайської митниці, лише за липень–серпень постачання волоконно-оптичних кабелів до росії зросли майже у десять разів. Рекордні обсяги фіксувалися ще в травні та червні. У цей же період спостерігалося стрімке збільшення експорту літій-іонних батарей, які, ймовірно, використовуються для дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА.

Зростання експорту збіглося з інтенсифікацією російських атак дронами по українських містах та об’єктах енергетичної інфраструктури.

Ці дані підтверджують, що Китай, зберігаючи номінальний нейтралітет, фактично підтримує здатність росії продовжувати повітряний терор в Україні, забезпечуючи її технологічною базою.

 
