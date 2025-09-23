Китай таємно швартував вантажне судно в Криму – FT

За останні кілька місяців судно було помічено у порту щонайменше тричі

Китайське вантажне судно під панамським прапором "Хен Ян 9", що належить компанії Guangxi Changhai, неодноразово заходило у порт Севастополь в окупованому Криму. Використання цього порту заборонено західними санкціями з 2014 року після анексії півострова росією.

Про це пише Financial Times.

За останні кілька місяців судно було помічено у порту щонайменше тричі, зокрема у червні, серпні та вересні 2025 року.

Фахівці FT перевірили останній рейс судна за допомогою супутникових знімків, радіолокаційних даних та транспондерів.

Виявилось, що судно фальсифікувало свої треки, повідомляючи про хибне місцезнаходження. Аналіз Lloyd’s List підтвердив ці маніпуляції.