Китай таємно швартував вантажне судно в Криму – FT
23 вересня 2025, 10:31
За останні кілька місяців судно було помічено у порту щонайменше тричі
Китайське вантажне судно під панамським прапором "Хен Ян 9", що належить компанії Guangxi Changhai, неодноразово заходило у порт Севастополь в окупованому Криму. Використання цього порту заборонено західними санкціями з 2014 року після анексії півострова росією.
Про це пише Financial Times.
За останні кілька місяців судно було помічено у порту щонайменше тричі, зокрема у червні, серпні та вересні 2025 року.
Фахівці FT перевірили останній рейс судна за допомогою супутникових знімків, радіолокаційних даних та транспондерів.
Виявилось, що судно фальсифікувало свої треки, повідомляючи про хибне місцезнаходження. Аналіз Lloyd’s List підтвердив ці маніпуляції.
За даними українських чиновників, росія використовує нову залізницю до Криму, відкриту у квітні, для транспортування вантажів із захоплених територій Донеччини та Херсонщини. Після заходу до Севастополя судно відвідувало порти Туреччини та Александрії в Єгипті, а потім прямує до російських портів Новоросійськ та Кавказ.
Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкцій, підкреслив:
"Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії є неприйнятними, і очікує, що міжнародні партнери суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями".
Посольство України у Китаї звернулося до МЗС КНР, а китайська сторона пообіцяла розглянути кожен випадок та вжити заходів.
Під час вересневого рейсу судно використовувало транспондер для введення в оману та приховування реального місця перебування. Кримські активісти навіть зафіксували спробу приховати назву судна білими простирадлами.