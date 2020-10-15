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Китай вакцинував неперевіреним препаратом студентів, які виїжджали за кордон

Тепер уряд це приховує
У Китаї підрозділ державної компанії Sinopharm безкоштовно вакцинував 400 тисяч студентів, які хотіли виїхати на навчання за кордон. Науковці стверджували, що «гарантія» вакцини забезпечена, але тепер видаляють всі пов'язані з нею дані.
Китай вакцинував неперевіреним препаратом студентів, які виїжджали за кордон Фото: gettyimages.com

Компанія China National Biotec Group Co виготовлює два види вакцини, які досі не пройшли всі етапи тестування та не отримали ліцензію. Офіційно, їх готувались презентувати у листопаді, повідомляє "Громадське".

Попри це керівництво компанії запропонувало безкоштовну вакцинацію тисячам студентів. Влада Китаю видала дозвіл на «екстрену» вакцинацію найбільш вразливим категоріям населення: медикам, працівникам митниці та тим, хто збирався виїхати з країни. Для того, щоб отримати вакцину, достатньо було просто залишити заявку. Тисячі вакцинувань неперевіреним препаратом підтверджували як на сайті компанії, так і сама студентська молодь.

Проте у вівторок, 14 жовтня, сайт державної компанії Sinopharm став недоступним, а вже наступного дня офіційне ЗМІ Китаю Health Times заявило, що дані компанії про 400 тисяч щеплень ㅡ «несправжні».

Компанія-виробник вакцини China National Biotec Group Co не відповідала на журналістські запити, а в держустанові відмовились коментувати ситуацію. 

Студенти, з якими говорили журналісти WSJ, кажуть, що не знали, що вакцина була неліцензована, а щеплення може нести низку ризиків для здоров'я. Про побічні ефекти їм повідомляли безпосередньо перед вакцинацією ㅡ казали, що може боліти голова або рука.

Тим часом західні науковці кажуть про можливі набагато серйозніші наслідки, адже більшість перспективних вакцин відсіюються через малу ефективність та безпечність, що не одразу можна помітити.

Професор Джорджтаунського університету в США Лоуренс Гостін зазначив, що така політика Китаю демонструє світу неправильний приклад: «люди вирішать, що це ефективно, і послаблять пильність».

До теми: Перша вакцина проти COVID-19 успішно пройшла початкове тестування у США

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15 10 2020 17:44
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