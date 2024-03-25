Китай відмежовується від заяв путіна про нібито причетність України до теракту в москві

КНР дистанціюється від абсурдних заяв російського лідера глави росії про нібито причетність України до теракту в "Крокус Сіті Хол" в москві.

Про це сказав речник МЗС КНР Лінь Цзянєм щодо звинувачень російської сторони на адресу України.

"Китай виступає проти всіх форм тероризму, рішуче засуджує терористичні атаки та твердо підтримує зусилля кожної країни із захисту національної безпеки та стабільності", - сказав Лінь. Правда він уник окремого згадування росію.

Він додав, що Китай глибоко засмучений великою кількістю жертв цього терористичного нападу і висловлює співчуття постраждалим та сім’ям загиблих.

Нагадаємо, що ввечері п’ятниці під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.