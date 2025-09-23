Китай вперше показав польоти винищувача п'ятого покоління

Було показано не лише кадри зльоту і приземлення старого палубного винищувача J-15T.

Китай оприлюднив перші кадри повноцінних польотів винищувачів з борту свого нового авіаносця "Фуцзянь".

Як пише видання, було показано не лише кадри зльоту і приземлення старого палубного винищувача J-15T. Також опубліковано кадри нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35, а також палубного літака дальнього радіолокаційного стеження KJ-600.

Відомо, що винищувачі запускались за допомогою електромагнітної катапульти -EMALS. Цікаво, що до цього часу єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, був авіаносець ВМС США USS Gerald R Ford.