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ПОЛІТИКА

Китай закликає США, Британію та Австралію призупинити співпрацю в галузі атомних підводних човнів

15 серпня 2024, 14:21
Китай закликає США, Британію та Австралію призупинити співпрацю в галузі атомних підводних човнів
Фото: з вільного доступу
Китай вважає, що програма AUKUS підриває зусилля з підтримання миру і стабільності в регіоні.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило сьогодні, 14 серпня, що Сполучені Штати, Велика Британія й Австралія не повинні просувати свою співпрацю в галузі атомних підводних човнів, поки міжнародне співтовариство не досягне консенсусу щодо гарантій та інших питань. Австралія, Велика Британія і США домовилися про передачу Австралії флоту з восьми атомних підводних човнів і підводних човнів зі звичайним озброєнням до 2050 року в рамках програми AUKUS.

Про це пише агентство Reuters.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь заявив, що програма AUKUS підриває зусилля з підтримання миру і безпеки в регіоні.

СШАКитайАвстріяБританіяпідводні човни

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