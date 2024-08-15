Китай закликає США, Британію та Австралію призупинити співпрацю в галузі атомних підводних човнів

Китай вважає, що програма AUKUS підриває зусилля з підтримання миру і стабільності в регіоні.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило сьогодні, 14 серпня, що Сполучені Штати, Велика Британія й Австралія не повинні просувати свою співпрацю в галузі атомних підводних човнів, поки міжнародне співтовариство не досягне консенсусу щодо гарантій та інших питань. Австралія, Велика Британія і США домовилися про передачу Австралії флоту з восьми атомних підводних човнів і підводних човнів зі звичайним озброєнням до 2050 року в рамках програми AUKUS.

Про це пише агентство Reuters.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь заявив, що програма AUKUS підриває зусилля з підтримання миру і безпеки в регіоні.