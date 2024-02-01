Китай застерігає Україну про наслідки після внесення китайських компаній до переліку спонсорів війни – Reuters

Попередження передали Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю з українськими урядовцями в Києві.

Китай попередив Україну про негативні наслідки для їхніх двосторонніх відносин через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло понад десять китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це пише Reuters із посиланням на двох українських високопосадовців.

Попередження передали Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю з українськими урядовцями в Києві.

Однак китайська сторона не висунула Україні жодних умов та не встановила жодних «тимчасових рамок», а просто висловила свою точку зору щодо переліку.

Одне з джерел Reuters зауважило, що Пекін може "відігратися" за допомогою купівлі українських товарів, адже Китай є великим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.

НАЗК зарахувало 48 компаній з усього світу, включно з 14 китайськими, до міжнародних спонсорів війни за те, що їхня діяльність опосередковано допомагає або сприяє росії у веденні війни проти України. Серед таких — китайські енергетичні гіганти China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) і China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Від початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.