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ПОЛІТИКА

Китайський експорт до рф різко зріс: Пекін надсилає все – від мікрочіпів до траншейних екскаваторів – WSJ

23 серпня 2023, 08:07
Китайський експорт до рф різко зріс: Пекін надсилає все – від мікрочіпів до траншейних екскаваторів – WSJ
Джерело: glavcom
За перші 7 місяців року Китай продав росії майже вдвічі більше фронтальних навантажувачів і більш ніж втричі більше екскаваторів, ніж за той же період минулого року.

Китай наростив обсяги експорту до рф екскаваторів та іншої техніки, яку росіяни використовували для будування укріплень на окупованих територіях.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Загальний обсяг торгівлі КНР та рф за перші сім місяців 2023 року виріс на 36% - до 134 млрд доларів. Серед товарів, що постачаються є і такі, що можуть використовуватися для військових цілей, наприклад, мікрочіпи та екскаватори для риття траншей.

Зазначається, що ріст постачання землерийної техніки до рф почався саме рік тому. За перші 7 місяців року Китай продав росії майже вдвічі більше фронтальних навантажувачів і більш ніж втричі більше екскаваторів, ніж за той же період минулого року.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Джозефа Вебстера каже, що це свідчить про використання їх росією у війні проти України.

"Китайські компанії уможливили будівництво російських укріплень в Україні. Це не збіг, саме рік тому російські війська дійсно почали окопуватися, коли вони почали відступати", - заявив він.

Китай офіційно дотримується позиції нейтралитету та заявляє, що не постачає рф товарів військового призначення. Однак, за останні 12 місяців експорт товарів, які потенційно можуть використовуватись на війні зріс більш ніж в три рази.

Днями The Telegraph опублікував матеріал, де стверджувалось, що за час повномасштабного вторгнення Китай передав рф 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, в тому числі, і військових.

експортКитайвійнарф тероризм

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