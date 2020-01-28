Китайський коронавірус та економіка: чому падають ціни на нафту?

"Перспективи національної заборони на поїздки найближчим часом дуже високі", - прокоментував падіння цін на нафту президент компанії Eurasia Group, що спеціалізується на наданні консультаційних послуг на фінансовому ринку, Аян Бреммер

Спалах коронавірусу у Китаї спричинив падіння світових цін на нафту: це падіння відбувається вже 6 днів поспіль.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані з біржових торгів, повідомляє "Громадське".

Спалах коронавірусу стався у Китаї - другій за розмірами економіці світу. Ринки реагують на новини про спалах падінням, адже через вірус уряд Китаю може запровадити жорсткі обмеження, окрема на пересування своїх громадян. Це викличе падіння попиту на нафту та нафтопродукти, і, відповідно, падіння ціни на них.

28 січня вартість барелю найпопулярнішої марки нафти Brent впала на 0,1% проти попереднього дня та складає 59,26 долара за барель - найнижче значення з жовтня 2019 року.

"Перспективи національної заборони на поїздки найближчим часом дуже високі", - прокоментував падіння цін на нафту президент компанії Eurasia Group, що спеціалізується на наданні консультаційних послуг на фінансовому ринку, Аян Бреммер.

Крім цього новини про китайський коронавірус впливають на фондові ринки. За даними CNN, акції практично всіх компаній падають через новини про поширення вірусу. Так, вартість акцій 450 (із 500) компаній, які включають до розрахунку популярного фондового індексу S&P 500, падає протягом останніх днів.

Виняток становлять лише акції компаній, що спеціалізуються на виробництві засобів для прибирання. Так, зростають акції компаній Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Clorox та Kimberly-Clark.

Інвестори пов'язують зростання вартості акцій компаній, що виробляють чистячі засоби, не лише очікуваннями того, що зростатимуть їхні доходи від продажів. Іншою причиною є те, що такі активи часто розглядають як можливість зберегтися від неспокійної ситуації на фондовому ринку.

"Це такий день, коли інвестори перекладають інвестиції задля того, аби вберегти їх", - повідомив Кевін Ґрунді, інвестбанкір американського банку Jefferies Group.

27 січня посольство України в Китаї закликало українців утриматися від поїздок до міста Ухань та опублікувало поради, як запобігти інфікуванню.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, закликали звертатися на "гарячі лінії" до посольства (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України (+ 38 044 238 16 57).

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