Латвія продовжила обмеження на в'їзд для росіян і білорусів до кінця 2026 року

Громадяни цих країн стикатимуться з жорсткими умовами при спробі в'їзду до Латвії або отриманні віз.

Кабінет міністрів Латвії продовжив чинні обмеження на в'їзд і оформлення віз для громадян рф і бр до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Schengen.News.

У вряді заявили, шр обмежння спрямовані на зниження загроз для суспільної та внутрішньої безпеки країни.

Також мета керівництва країни це притягнути до відповідальності держави, які з метою дестабілізації застосовують методи гібридної війни проти сусідів.

Згідно із правилами, громадяни рф і бр стикатимуться з жорсткими умовами при спробі в'їзду до Латвії або отримання візи.

"Чинні заходи, які й залишаються, дозволяють подавати заяви на отримання шенгенської візи в дипломатичних та консульських установах Латвії за кордоном лише певним категоріям російських громадян", - йдеться в заяві уряда.

Також окремі групи росіян можуть перетинати зовнішній кордон Латвії і лише з обмеженої кількості конкретних причин.

Продовження обмежень діятимуть до кінця 2026, що означає, що країна не прийматиме заяви на візи та не дозволить в'їзд через наземні кордони для росіян, які не підпадають під виключення.

Візові обмеження також продовжено громадянам білорусі.

"Латвія прийматиме заяви на отримання шенгенської візи лише від членів сімей громадян Латвії та ЄС, які проживають у Росії та Білорусі, від власників посвідки на проживання або довгострокових віз Латвії та ЄС, а також від осіб, які мають намір в'їхати до країни з гуманітарних причин", - додають в уряді.

В заяві латвійський уряд підкреслив, що москва і мінськ активно поширюють дезінформацію проти сусідніх країн та Заходу.

Також латвійський уряд заявляє, що росія і білорусь використовують нелегальних мігрантів як інструмент гібридної війни для дестабілізації регіону.

"росія і білорусь застосовують методи гібридної війни проти сусідніх країн, використовують нелегальну міграцію як інструмент тиску та ведуть дезінформаційні кампанії проти сусідніх держав та Заходу", - йдеться у заяві Кабінету міністрів Латвії.

Також незодавно ми писали, що Латвія заборонить туристичні поїздки до росії і білорусі.