Лідер демократів назвав Трампа "вкрай хворою людиною"

07 квітня 2026, 19:33
Підтримав Шумера і лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, закликавши Конгрес негайно припинити безрозсудну війну в Ірані.

Сенатор США Чак Шумер різко розкритикував погрозу президента Дональда Трампа знищити "цілу цивілізацію", поставивши під сумнів психічний стан глави Білого дому.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Шумер закликав Республіканську партію втрутитись і стримати Трампа. "Це вкрай хвора людина. Кожен республіканець, який відмовляється приєднатися до нас у голосуванні проти цієї безглуздої війни за власним вибором, несе відповідальність за всі наслідки", – заявив він.

Підтримав Шумера і лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, закликавши Конгрес негайно припинити безрозсудну війну в Ірані та попередивши, що Трамп може втягнути США у Третю світову війну. "Настав час кожному республіканцю поставити патріотичний обов’язок вище за партійні інтереси та зупинити це божевілля", – додав він.

Нагадаємо, Тегеран припинив прямий діалог із Вашингтоном після того, як Дональд Трамп опублікував допис із погрозою, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

