Лідер на посаду глави НАТО Марк Рютте зіткнувся з критикою через низькі витрати на оборону Нідерландів

Як пише видання з посиланням на двох європейських чиновників та дипломата, який побажав залишитися анонімним, Рютте вважається сильним фаворитом.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який йде з посади, вважається фаворитом на посаду нового глави НАТО. Але проти виступають в США через недостатнє витрачання коштів його урядом на оборону Альянса, також не на користь і думка про те, що "прийшов час для жінки на посту глави НАТО".

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання з посиланням на двох європейських чиновників та дипломата, який побажав залишитися анонімним, Рютте вважається сильним фаворитом.

"Він, безумовно, важкоатлет, він дуже хороший кандидат", - заявив посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський.

Один із чиновників повідомив, що Рютте заручився підтримкою "високопосадовців США та Німеччини".

Франція, ще одна країна, яка приймає важливі рішення, також підтримує Рютте, насамперед завдяки його особистим відносинам з президентом Еммануелем Макроном, який був одним із перших прихильників Рютте у його прагненні до вищої посади в НАТО.

"Те, що Макрон і Рютте цінують один одного, ні для кого не секрет", - сказав французький дипломат.

Однак деякі американські законодавці категорично виступають проти Рютте, оскільки Нідерланди на постійній основі не можуть досягти цільового показника витрат НАТО на оборону у 2% ВВП.

Серед кандидатів і міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, чия заява в неділю про те, що він балотується, за словами дипломата, навіть стала несподіванкою для деяких у Ризі.

Як уточнюють журналісти Politico, кандидатури Каллас та Каріньша викликають роздратування у деяких західноєвропейських, які "все ще страждають від різкої критики, з якою вони зіткнулися з боку країн Балтії, за те, що вони недостатньо підтримують Україну і надто бояться кинути виклик росії".

За даними видання, Білий дім ухильно відповів на запитання, чи віддає перевагу президент США Джо Байден Рютте.

Як уточнює Politico, "Нідерланди мають поганий послужний список", наводячи такі цифри. У 2014 році вони витратили на оборону всього 1,15% свого ВВП, тоді як Альянс має на меті витрати на рівні 2%. Цього року Гаага витратить 1,7% ВВП і погодилася витратити 2,03% у 2024 році та 2,01% - у 2025 році.

Деякі члени Демократичної партії Байдена також вважають, що настав час жінці очолити НАТО.

Оскільки НАТО допомагає координувати зусилля своїх членів щодо надання допомоги Україні у боротьбі з Росією, також звучать заклики до того, щоб хтось із східного флангу Альянсу став наступним лідером.

"Можливо, в якийсь момент для Альянсу настане слушний час поглянути на регіон Східної Європи. Тому я волію… в якийсь момент побачити генерального секретаря, який представляє Східну Європу", - сказала виданню посол України в НАТО Наталія Галібаренко, відповівши " чому б і ні" на запитання журналістів про кандидатуру Каллас.

Нагадаємо, нідерландський антиєвропейський ультраправий популіст Ґерт Вілдерс, який обіцяє припинити імміграцію до Нідерландів, перемагає на парламентських виборах.