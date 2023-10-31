Лідери Сенату США наполягають на наданні допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті – CNN

Кілька тижнів тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу США виділити 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Ініціатива республіканців Палати представників США роз'єднати нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю є обурливою.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє CNN.

"Новий спікер (Палати представників США Майк Джонсон - ред.) чудово розуміє, що якщо ви хочете допомогти Ізраїлю, ви не можете пропонувати законопроект, повний отруйних пігулок", - зазначив Шумер.

За його словами, така пропозиція республіканців у Палаті представників "явно спрямована на розкол Конгресу за партійною ознакою".

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу США виділити 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю. Зокрема, 61 млрд доларів пропонувалося виділити Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.