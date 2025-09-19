Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Лідери США і Китаю розпочали переговори

19 вересня 2025, 16:01
Лідери США і Китаю розпочали переговори
джерело Getty Images
Про результати поки що не повідомляється.

Сьогодні у п'ятницю, 19 вересня, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проводять телефонну розмову.

Про це повідомляє Global Times.

"Сі та Трамп провели телефонні переговори", - йдеться у повідомленні.

Про її результати поки що не повідомляється.

Лідери планували обговорити рамкову угоду, за якою контроль над американськими операціями TikTok має перейти від китайської компанії ByteDance до консорціуму інвесторів зі США.

Трамп, який раніше виступав з критикою TikTok, тепер підкреслює, що платформа приносить США значні прибутки та сприяла зростанню його популярності серед молодих виборців.

Останній раз Трамп спілкувався телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 5 червня. Тоді сторони обговорювали торговельні відносини між країнами, однак тему війни росії проти України не зачіпали.

СШАКитайДональд ТрампСі Цзіньпінпереговори

