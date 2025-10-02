Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лідери ЄС мають намір використати російські активи для допомоги Україні до кінця жовтня

02 жовтня 2025, 19:35
джерело DR
Наступне засідання Європейської ради заплановано на 23-24 жовтня.

Лідери ЄС сповнені "рішучості" допомогти Україні, використовуючи заморожені російські активи, і рішення буде ухвалено до кінця жовтня.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише The Guardian.

За його словами, європейські лідери продемонстрували "рішучість продовжувати допомагати Україні". Він сказав, що вони провели "дуже інтенсивну" дискусію про використання заморожених російських активів для продовження підтримки та фінансування України.

Зазначається, що найімовірніше, конкретне рішення з цього питання буде ухвалено на наступному засіданні Європейської ради через три тижні. Наступне засідання Європейської ради заплановано на 23-24 жовтня.

"Я підтримаю будь-який варіант, який дасть нам змогу використовувати російські активи для продовження допомоги Україні та забезпечення якнайшвидшого закінчення цієї війни", - сказав Мерц.

Канцлер додав, що, на його думку, в ЄС існує "дуже міцна згода" щодо вивчення цих варіантів, і попередив, що диктатору рф владіміру путіну не слід недооцінювати їхню рішучість.

На саміті ЄС не було досягнуто прогресу у видачі Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Головний опір пропозиція отримала від трьох країн. Бельгія відмовилася зняти раніше висловлене заперечення, а Франція і Люксембург висловили занепокоєння щодо правових наслідків.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав пропозицію ЄС  щодо використання відсотків від російських активів “великою авантюрою”, яка вимагає жорсткого розподілу ризиків між країнами Союзу. Він натякнув, що процес може бути тривалим, і запропонував ЄС шукати альтернативні джерела фінансування для Києва.

“Кожна країна повинна буде надати пропорційні гарантії на випадок, якщо це піде не так”, — заявив Де Вевер журналістам у четвер, 2 жовтня, на полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. 

війнаБельгіяЄвросоюззаморожені активи рфФрідріх Мерц

