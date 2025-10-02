Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС не зміг узгодити виділення Україні 140 млрд євро з доходів активів рф – FT

02 жовтня 2025, 14:09
ЄС не зміг узгодити виділення Україні 140 млрд євро з доходів активів рф – FT
Фото: wsj.com
Перешкодою стали юридичні ризики, які викликають занепокоєння в кількох столицях ЄС.

Лідери країн Європейського Союзу не дійшли згоди щодо плану Єврокомісії надати Україні до 140 мільярдів євро у вигляді кредиту, забезпеченого доходами від заморожених російських активів. 

Про це повідомляє газета Financial Times.

Під час неформального саміту ЄС у Копенгагені 1 жовтня Бельгія, на території якої зберігається левова частка активів у кліринговій системі Euroclear, відмовилася підтримати ініціативу. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що його країна не погодиться на схему без гарантій колективної відповідальності всіх країн ЄС у разі можливих юридичних наслідків.

Також з обережністю до ініціативи поставилися Франція і Люксембург, які висловили сумніви в юридичній обґрунтованості механізму. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що будь-які дії повинні повністю відповідати міжнародному праву та не підривати довіру до євро як стабільної валюти.

Згідно з планом Єврокомісії, йшлося не про пряме вилучення заморожених активів, а про використання доходів від їхнього розміщення для надання Україні кредитів у 2026–2027 роках.

Повернення цих коштів Україною передбачалося лише у разі, якщо Росія таки виплатить репарації за завдані війною збитки.

Попри загальну політичну підтримку ідеї, Євросоюз визнав необхідність додаткових консультацій і правового доопрацювання. Європейська комісія заявила, що врахує занепокоєння окремих країн і продовжить роботу над механізмом, який відповідатиме нормам міжнародного права і враховуватиме інтереси всіх держав-членів.

Тільки вчора, 1 жовтня, ми писали, що ЄС готує передачу Україні €140 млрд з російських активів.

 

