Літак глави Пентагону здійснив аварійну посадку у Великій Британії

Літак C-32 ВПС США міністра Піта Геґсета оголосив про надзвичайну ситуацію.

На зворотному шляху до США з Брюсселя, де відбулося засідання міністрів оборони країн НАТО та Контактної групи "Рамштайн", літак C-32 ВПС США міністра Піта Геґсета оголосив про надзвичайну ситуацію, знизився до висоти 10 000 футів і здійснив посадку у Великій Британії.

Про це повідомив спікер Пентагону Шон Парнелл.

Сигнал 7700, який видав літак, може означати відмову двигуна, проблеми зі здоров'ям, пожежу на борту або іншу надзвичайну ситуацію загального масштабу. За словами речника, позапланову посадку було здійснено через тріщину на лобовому склі.

"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Геґсета, у безпеці", - наголосив він.

Сам Геґсет також прокоментував інцидент, написавши на Х, що "всі в порядку", і політ продовжився.

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, Піт Геґсет пообіцяв росії великі проблеми, якщо вона не припинить війну в Україні. США та країни НАТО вживуть усіх "відповідних заходів", щоб покарати рф за агресію.

За словами американського міністра, європейські лідери зараз надсилають країні-агресорці чіткий сигнал, що кремль повинен припинити війну в Україні.