Міністр оборони США обіцяє змусити росію заплатити за агресію

Піт Ґегсет заявив, що Вашингтон та союзники готові змусити москву відповісти за агресію, якщо вона не припинить війну проти України.

Міністр оборони США Піт Ґегсет під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що Вашингтон разом із союзниками надсилає москві чіткий сигнал — настав час припинити війну.

"Якщо ця війна не завершиться і не з’явиться шлях до миру у найближчій перспективі, США та наші партнери зроблять усе необхідне, щоб змусити росію заплатити за її агресію. Можу запевнити, що військове відомство США готове зробити свій внесок так, як можуть зробити лише Сполучені Штати", — наголосив Ґегсет.

На його думку, найбільш ефективними факторами стримування росії є боєздатні сили НАТО під проводом Європи та українська армія, що матиме змогу захистити себе.

"Під непохитним лідерством президента Трампа та у співпраці з європейськими союзниками ми збираємось покласти край війні в Україні. Ця війна має закінчитися", — зазначив американський міністр.

Раніше Піт Ґегсет закликав союзників по НАТО збільшити витрати на закупівлю американської зброї для України у межах програми PURL.