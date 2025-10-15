Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністр оборони США обіцяє змусити росію заплатити за агресію

15 жовтня 2025, 19:44
Міністр оборони США обіцяє змусити росію заплатити за агресію
wikimedia.org
Піт Ґегсет заявив, що Вашингтон та союзники готові змусити москву відповісти за агресію, якщо вона не припинить війну проти України.

Міністр оборони США Піт Ґегсет під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що Вашингтон разом із союзниками надсилає москві чіткий сигнал — настав час припинити війну.

"Якщо ця війна не завершиться і не з’явиться шлях до миру у найближчій перспективі, США та наші партнери зроблять усе необхідне, щоб змусити росію заплатити за її агресію. Можу запевнити, що військове відомство США готове зробити свій внесок так, як можуть зробити лише Сполучені Штати", — наголосив Ґегсет.

На його думку, найбільш ефективними факторами стримування росії є боєздатні сили НАТО під проводом Європи та українська армія, що матиме змогу захистити себе.

"Під непохитним лідерством президента Трампа та у співпраці з європейськими союзниками ми збираємось покласти край війні в Україні. Ця війна має закінчитися", — зазначив американський міністр.

Раніше Піт Ґегсет закликав союзників по НАТО збільшити витрати на закупівлю американської зброї для України у межах програми PURL. 

НАТОвійна в Україніросія окупантиПіт Геґсет

Останні матеріали

Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється