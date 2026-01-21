Літак Трампа не долетів до Давосу через технічні проблеми

Air Force One повернувся на базу Ендрюс.

Літак президента США Дональда Трампа, який вилетів до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, був змушений повернутися до Сполучених Штатів через технічну несправність.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними джерела, обізнаного з ситуацією, борт Air Force One розвернувся та повернувся на об’єднану базу Ендрюс (Joint Base Andrews) через виявлену технічну проблему.

Водночас CNN зазначає, що візит президента США до Давосу не скасовано. Очікується, що Дональд Трамп продовжить подорож, скориставшись альтернативним транспортом. Згодом телеканал повідомив, що літак Air Force One успішно приземлився, а президент і члени його делегації планують вирушити до Швейцарії двома меншими літаками.

За словами джерела, виліт із бази JBA запланований на 23:45 за місцевим часом.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) стартував у понеділок, 19 січня, і триватиме до 23 січня. У заході візьмуть участь близько 3 тисяч учасників із понад 130 країн світу, зокрема й делегація України, представлена на найвищому рівні.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що скасував подорож в Давос через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб.