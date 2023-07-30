Лобісти Трампа витратили на його захист в судах $40 млн за рік – CNN

Комітет політичних дій витратив більше $40 млн на юридичні послуги в рамках захисту колишнього президента США Дональда Трампа і його оточення на тлі висунення йому звинувачень за останні місяці.

Про це повідомляє CNN.

Комітет Save America, який збирає більшу частину своїх коштів за рахунок невеликих пожертвувань від прихильників Трампа, повідомить у понеділок Федеральній виборчій комісії США, що витратив $40,2 млн на судові витрати в першій половині року – це більш ніж удвічі більше, ніж сума, яку група витратила на судові витрати за весь минулий рік.

За даними Федеральної виборчої комісії, у 2022 році Save America витратила понад $16 млн на судові витрати.

Команда Трампа стверджує, що значна сума грошей, яка витрачається на захист колишнього президента та членів його найближчого оточення, необхідна, оскільки юридичні проблеми Трампа збільшуються.