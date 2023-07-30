Лобісти Трампа витратили на його захист в судах $40 млн за рік – CNN
Про це повідомляє CNN.
Комітет Save America, який збирає більшу частину своїх коштів за рахунок невеликих пожертвувань від прихильників Трампа, повідомить у понеділок Федеральній виборчій комісії США, що витратив $40,2 млн на судові витрати в першій половині року – це більш ніж удвічі більше, ніж сума, яку група витратила на судові витрати за весь минулий рік.
За даними Федеральної виборчої комісії, у 2022 році Save America витратила понад $16 млн на судові витрати.
Команда Трампа стверджує, що значна сума грошей, яка витрачається на захист колишнього президента та членів його найближчого оточення, необхідна, оскільки юридичні проблеми Трампа збільшуються.