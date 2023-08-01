Липень став найспекотнішим місяцем на Землі за 120 тисяч років – науковці
Вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 000 років на планеті.
Про це пише Travel Tomorrow.
Величезні регіони в Північній Америці, Європі та Азії борються з жахливими температурами, а світовий океан нагрівається до безпрецедентних рівнів.
Служба змін клімату Коперник (C3S) Європейського Союзу і Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що надзвичайна спека цього місяця б’є рекорди.
"Підвищення температури в липні сталося після інших тривожних кліматичних явищ на початку року. Червень був оголошений найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, а 6 липня стало найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався. Середня глобальна температура навколо поверхні Землі тимчасово перевищила ключову межу в 1,5˚C", - йдеться на сайті.
Директор групи аналізу клімату Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Расселла Воса розказала, що за перші 23 дні середня температура повітря підскочила до 16,95˚C, значно перевищивши попередній рекорд у 16,63˚C, встановлений у липні 2019 року.
Згідно зі звітом, така тенденція узгоджується з глобальним консенсусом про те, що кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, негативно впливають на планету.
"Майже кожен місяць цього року був у п’ятірці найспекотніших за всю історію спостережень. Це найспекотніші температури в історії людства", - сказала заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс. Кліматичні дані, отримані науковцями з кілець дерев, коралових рифів і кернів глибоководних відкладень ще більше підтверджують це твердження.
"Дані з цих природних "архівів" також дають цінну інформацію про кліматичну історію нашої планети. Ми можемо припустити, що Земля не відчувала такого тепла приблизно 120 000 років", - пише видання.