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Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom

31 травня 2023, 09:57
Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що його країна уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму €20 млн.

Про це міністр написав в Twitter.

"Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", – йдеться в дописі.

Вчора в Варшаві відбулось засідання Ради міністрів оборони Польщі і Литви.

Під час зустрічі голова Міноборони Литви наголосив, що через агресію росії проти України НАТО має продовжувати зміцнення своєї оборони.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що із Анушаускасом вони говорили про співпрацю сил спеціального призначення, ми також говорили про підтримку, яку обидві країни надають Україні.

"Ми добре усвідомлюємо загрози. Ми одностайні, коли йдеться про протидію спробам Путіна відновити російську імперію", – сказав Блащак.

Вчора Польща заявила, що купує у США ракети Hellfire.

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