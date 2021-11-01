Литва офіційно змінила назву Грузії на Сакартвело, як її називають самі грузини

Литва узаконила назву Сакартвело для Грузії та змінить її в офіційних документах

Раніше у країні зробили Сакартвело другою офіційною назвою для Грузії, адже так її називають самі грузини.

Про це пише BNS з посиланням на слова голови Держкомісії з литовської мови Аудріса Антанайтіса, повідомляє "Громадське".

Він повідомив, що 21 грудня Литва офіційно узаконила нову назву. Комітет розпорядився виключити з офіційних документів "Грузію" та замінити її на "Сакартвело".

Стару назву все ще можна використовувати у громадському просторі. Однак, як зауважив Антанайтіс, нова назва прижилась у Литві доволі швидко.

Резолюцію комісії про затвердження "Сакартвело" другою неофіційною назвою ухвалили два роки тому.

"Потрібен був перехідний період, щоб перевірити, чи прийме громадськість цю назву. Очевидно, що вона прижилась у суспільстві надзвичайно швидко. Я передбачав 20 років, а це сталось за 2 роки. Це було насправді дуже несподівано", - сказав голова Держкомісії.

За його словами це рішення значно полегшить роботу офіційних установ, які протягом останніх двох років змушені були писати "Грузія (Сакартвело)" в документах.

То Грузія чи Сакартвело?

Самі грузини називають свою країну саме Сакартвело (საქართველო), що означає "країна картвелів". Попри це у більшості мов закріпилась латинська назва країни Georgia (Георгія).

Сама ж назва країни походить від центрального грузинського регіону Картлі, яку вважають основою, колискою державності Грузії.

Литовські дипломати вирішили змінити назву на ту, що використовують самі грузини, адже на їхню думку варіант "Грузія" є російським.

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