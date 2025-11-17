Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва передала Україні нову партію обладнання для відновлення енергомереж

17 листопада 2025, 14:57
Фото: з вільного доступу
До пакета увійшло понад 7 тисяч скляних ізоляторів, які використовуються на лініях електропередачі та підстанціях.

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid передав Україні нову партію обладнання, що має посилити стабільність електропостачання та допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Delfi.

До пакета увійшло понад 7 тисяч скляних ізоляторів, які використовуються на лініях електропередачі та підстанціях. Хоча ці елементи більше не застосовуються в литовській енергосистемі, вони перебувають у відмінному стані та можуть бути корисними для України.

"Ми зібрали це обладнання з різних регіонів Литви, і воно вже успішно доставлене до України. Переконані, що воно допоможе швидше відновити роботу ліній електропередачі та підстанцій", — зазначив директор Litgrid Рокас Масюліс.

У компанії підкреслили, що передані ізолятори є важливими для забезпечення безпеки та надійної роботи електромереж.

Це вже не перша допомога від Litgrid: раніше Україна отримала шість партій підтримки, зокрема чотири автотрансформатори напруги та інше критично важливе обладнання для енергосистеми.

Нагадаємо, Німеччина виділила Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 мільйонів євро у відповідь на триваючі російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

війнаЛитваенергетикадопомога Україні

