Німеччина надає Україні додаткові €40 млн зимової допомоги

12 листопада 2025, 13:53
Фото: з вільного доступу
Гроші спрямують на гуманітарні потреби.
Німеччина виділяє Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 мільйонів євро у відповідь на триваючі російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
 
Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, якого цитує ntv.
 
"Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб росії - з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо- та теплопостачання не вдалося зламати моральний дух захисників своєї батьківщини", - наголосив глава МЗС ФРН.
 
Кошти спрямують на гуманітарні потреби, зокрема ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також на доставку генераторів, ковдр і засобів гігієни.
 
Наприкінці жовтня уряд ФРН уже оголосив про внесок у розмірі 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, який забезпечує постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.
