Литва виступила проти відновлення прямого діалогу ЄС з росією

Алексєюнас нагадав, що європейці раніше домовлялися про умови, виконання яких дозволило б зробити такий крок.

Посол Литви при ЄС Неріюс Алексєюнас заявив, що його країна не підтримує ідею відновлення прямого європейсько-російського діалогу в рамках зусиль, спрямованих на відновлення миру в Україні.

Про це пише LRT.

Він пояснює, що умови для цього "далекі від виконання".

"Є умови, про які ми домовились, коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку росії щось змінилось, — коментує посол. — Це зобов’язання, про яке ми домовилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо у цій політиці".

У ЄС, продовжив він, сьогодні також є можливість бути поряд з мирними переговорами щодо України. Тобто стверджувати, що Союз — не за столом, не можна.

"Можливо, не у самому центрі зібрання, але ми поряд, нас інформують", — додав Алексєюнас.

Нагадаємо, у Європейському Союзі визнали, що прямі переговори з президентом росії владіміром путіним рано чи пізно відбудуться для припинення війни в Україні.

Ця заява також з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликали до прямих переговорів ЄС з російським лідером.