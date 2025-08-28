Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва закликає посилити санкції проти рф після масованого удару по Києву

28 серпня 2025, 12:33
Фото: з вільного доступу
Після масованого удару росії по Києву Будріс заявив, що такими є справжні "мирні наміри" рф.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на нічну масовану атаку росії по Києву, закликавши Європу посилити санкції проти москви та швидше озброїти Україну.

За його словами, атака, під час якої були пошкоджені будівлі представництва ЄС та Британської ради, є не просто агресією, а цілеспрямованим посланням рф. "Наша відповідь має бути рішучою – посилити санкції проти росії, швидше озброїти Україну", – написав Будріс у соцмережі Х.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, серед яких діти, десятки отримали поранення.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що обстріл Києва є реакцією росії на мирні зусилля щодо завершення війни. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала москву припинити вбивства та розпочати переговори про мир. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос також засудила масований удар по столиці України.

За словами голови Європейської ради ЄС не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише посилює рішучість підтримувати Україну.

КиїввійнаЛитваатакаЄвросоюзпідтримка України

