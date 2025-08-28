Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Євросоюз відреагував на обстріл Києва

28 серпня 2025, 11:51
Фото: з вільного доступу
Під час масованої атаки росіян по Києву постраждали офіси видання "Українська правда" та місії Європейського Союзу, а також Британської ради.

Під час нічної атаки на Київ росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Європейського Союзу, який підтримує Україну у війні.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.

"Мої думки з українськими жертвами та співробітниками, будівля яких постраждала внаслідок цього прицільного удару. ЄС не залякати. російська агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", — наголосив Кошта.

За його словами, Євросоюз не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише посилює рішучість підтримувати Україну.

У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої атаки росіян постраждали також офіси видання "Українська правда" та Британської ради. Журналісти повідомили про пошкодження будівлі бізнес-центру, у якому розташовані їхні офіси. Постраждалих немає, редакція продовжує працювати у штатному режимі.

Голова МЗС Андрій Сибіга назвав атаку по офісу ЄС прямим порушенням Віденської конвенції. Офіс Британської ради через пошкодження тимчасово закритий, проте робота з українськими партнерами у сфері освіти та культури триває.

За даними, у ніч проти 28 серпня росіяни атакували Україну 31 ракетою та майже 600 дронами, серед яких були високоточні комплекси "Кинджал" та "Іскандер". Станом на 10:58 у Києві відомо про 13 загиблих, найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило під’їзд п’ятиповерхівки.

