ПОЛІТИКА

Литва закликала перейняти український досвід у боротьбі з повітряними загрозами

08 серпня 2025, 16:41
Литва закликала перейняти український досвід у боротьбі з повітряними загрозами
Фото: з вільного доступу
Наслідки війни росії проти України виходять за межі державних кордонів.

МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав перейняти в України практики захисту від повітряних загроз та боротьби з дронами.

Про це 8 серпня він повідомив під час дистанційної зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Молдови, Румунії та України, пише LRT.

Він наголосив на важливості координації спільних дій у регіоні для ефективного забезпечення безпеки повітряного простору.

Будріс підкреслив, що безпека в повітрі є актуальним питанням для країн Східного флангу НАТО та сусідів, адже наслідки війни росії проти України виходять за межі державних кордонів і загрожують безпеці громадян і критичної інфраструктури.

На минулому тижні литовський міністр обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте останні інциденти з безпілотниками в Литві та необхідні заходи для захисту повітряного простору Альянсу.

28 липня дрон Gerbera з двома кілограмами вибухівки порушив повітряний простір Литви та впав на полігон біля Йонави. Це вже другий випадок за липень: 10 липня аналогічний дрон без вибухівки також залетів із Білорусі. Литовська армія підозрює, що дрони збилися з курсу через електронну боротьбу, коли їх спрямовували до України. Розслідування триває.

