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Мадяр прибрав зі спільної декларації ЄС пункт про прискорений вступ України

19 червня 2026, 09:35
Мадяр прибрав зі спільної декларації ЄС пункт про прискорений вступ України
джерело facebook Péter Magyar
Відомо також, що Будапешт також висловив застереження щодо відкритя наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС.
Угорщина домоглась виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку, на що вплинув сам прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.
 
Про це йдеться у дописі Х Петера Мадяра та Euronews.
 
Як повідомив сам Мадяр, в останній момент він прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що ніби-то нелегко йому далось.
 
"Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою, пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами"  – написав він.
 
Окрім цього відомо, що Будапешт також висловив застереження щодо відкритя наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію ніби-то мають і інші держави-члени.
 
"У нас є застереження щодо відкриття всіх інших розділів переговорів після відкриття першого кластера. І ми не самотні в цьому - є й інші держави-члени, які говорять те саме. Ми виступаємо за процес вступу, заснований на заслугах та результатах", – цитує угорського прем'єра Euronews.
 
Як повідомив виданню неназваний дипломат на правах анонімності, Мадяр та український лідер Володимир Зеленський провели у Брюсселі, де проходило засідання, коротку розмову віч-на-віч. Зеленський висловив оптимізм щодо того, що Угорщина сприятиме відкриттю решти кластерів для переговорів про вступ до ЄС "швидше, ніж ви думаєте".

 

війна в УкраїніПетер Мадярросія окупанти

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