Відомо також, що Будапешт також висловив застереження щодо відкритя наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС.

Угорщина домоглась виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку, на що вплинув сам прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.

Як повідомив сам Мадяр, в останній момент він прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що ніби-то нелегко йому далось.

"Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою, пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами" – написав він.

Окрім цього відомо, що Будапешт також висловив застереження щодо відкритя наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію ніби-то мають і інші держави-члени.