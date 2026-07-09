Макрон анонсував нові оборонні ініціативи для України на саміті "коаліції рішучих"

Саміт "коаліції рішучих" 13 липня має зібрати близько 35 лідерів держав.

Після телефонної розмови із Зеленським Париж виніс питання підтримки України на ширший рівень союзницької координації. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час саміту "коаліції рішучих" 13 липня союзники України представлять нові оборонні ініціативи.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на саміті НАТО в Анкарі, Макрон зазначив, що Європа продемонструвала готовність збільшувати інвестиції в оборону, захищати власний суверенітет і розвивати стратегічну автономію, залишаючись частиною НАТО. Саміт "коаліції рішучих" 13 липня має зібрати близько 35 лідерів держав. Головними темами стануть протидія тіньовому флоту росії, розширення військових можливостей України, посилення мобілізації оборонної промисловості та поглиблення оперативної співпраці між державами, які підтримують Київ.

Макрон нагадав, що ще у 2019 році заявив про "смерть мозку" НАТО, натякаючи на недостатню стратегічну координацію між союзниками. Тепер, в останній рік своєї каденції, він заявив, що багато із запропонованих ним змін уже втілюються – збільшення оборонних бюджетів у Європі, посилення ролі європейських держав у НАТО та розвиток власної оборонної промисловості. "Якщо ми витрачатимемо більше, це не повинно бути просто для купівлі неєвропейського обладнання", – сказав він.

Французький президент повідомив, що європейські країни працюють над створенням власних систем протиракетної оборони, далекобійного озброєння, мереж раннього попередження та систем управління військами із застосуванням ШІ. "Сполучені Штати оголосили про передислокацію своїх зусиль, що мені здається цілком законним, і європейці повинні організуватися відповідно. Але ми не повинні робити це тому, що хтось нас просить. Ми повинні робити це для себе", – наголосив Макрон.

Окремо він намагався зменшити побоювання щодо участі США в НАТО, зазначивши, що Трамп під час закритих переговорів підтвердив підтримку Альянсу. Наразі французькі військові вже дислоковані в Румунії та країнах Балтії, а Франція братиме участь у ротації сил НАТО у Фінляндії разом із Фінляндією та Швецією.