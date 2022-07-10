Макрон оголосив про створення спеціального фонду для допомоги Україні у "її військових зусиллях"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення спеціального фонду на €100 мільйонів для надання підтримки Україні.

Фото: з вільного доступу

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