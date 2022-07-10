БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент Франції Емманюель Макрон заявив про створення спеціального фонду на €100 мільйонів для надання підтримки Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон оголосив про створення спеціального фонду для допомоги Україні у "її військових зусиллях"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.
Фонд дозволить Україні купувати необхідне обладнання безпосередньо у французьких виробників, пояснив Макрон у кулуарах неформального європейського саміту у Празі.
Мета створення фонду — підтримати Україну в умовах російської збройної агресії. На нього «для початку» виділять €100 мільйонів, кошти спрямують на закупівлю оборонного озброєння.
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07 10 2022 21:08 МЕДІА
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