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ПОЛІТИКА

Макрон проти подвійних стандартів: Україна та Близький Схід потребують рівної підтримки

05 жовтня 2024, 12:59
Макрон проти подвійних стандартів: Україна та Близький Схід потребують рівної підтримки
Макрон. Париж
Макрон переконаний, що франкомовний світ - "це те місце, де ми можемо вести спільну дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність по всій планеті".

Міжнародна спільнота повинна уникати "подвійних стандартів" у глобальних конфліктах, зокрема щодо воєн на Близькому Сході та в Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Monde.

Відкриваючи саміт лідерів франкомовних країн, глава держави зазначив, що ця група країн може разом зробити суттєвий внесок у підтримку глобального миру. На його думку, це можливо реалізувати навіть незважаючи на послаблення глобального впливу Франції, особливо в Африці.

Макрон переконаний, що франкомовний світ - "це те місце, де ми можемо вести спільну дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність по всій планеті".

"Це місце, яке говорить однією мовою з Україною, на яку сьогодні нападають, яка перебуває під загрозою у своїх кордонах і територіальній цілісності через російську агресивну війну. Але вона також відстоює бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними в усіх конфліктах по всьому світу", - сказав він.

Видання зазначає, що раніше Макрон уже висловлював стурбованість кампанією Ізраїлю в Лівані проти об'єктів шиїтського бойового угруповання "Хезболла", наголосивши на "абсолютно шокуючій" кількості жертв серед цивільного населення.

У своїй промові на саміті він зазначив, що Ліван, як колишня французька колонія, "сьогодні похитнувся у своєму суверенітеті та мирі" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".

"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про дві держави між Ізраїлем і палестинцями", - зазначив французький лідер.

У п'ятницю, 4 жовтня, в містечку Вільє-Коттере на північний схід від Парижа розпочався саміт "Франкофонії".

Зустріч проводиться вперше за 33 роки. В ній беруть участь десятки лідерів - від президента Демократичної Республіки Конго Фелікса Чісекеді до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Близький СхідМакронвійна в Україні

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