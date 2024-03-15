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ПОЛІТИКА

Макрон тисне на Європу з вимогою вжити більше заходів для України – Bloomberg

15 березня 2024, 15:26
Макрон тисне на Європу з вимогою вжити більше заходів для України – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України.

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Раніше Макрон попередив про екзистенціальну загрозу, яку росія становить для Європейського союзу.

Лідери Франції та Німеччини сьогодні зустрінуться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, щоб обговорити, як краще надавати допомогу Україні, особливо військову техніку.

Українській армії не вистачає боєприпасів для стримування наступу росії. Зі свого боку, європейські країни щосили намагалися зберегти єдність, сперечаючись про те, яке обладнання надати і чи варто розглядати можливість відправки військ в Україну.

Два тижні тому Макрон викликав напруженість у відносинах із союзниками, заявивши, що нічого не можна виключати, коли його запитали про те, щоб перекинути війська в Україну. Він стверджував, що стратегічна двозначність необхідна для стримування рф.

Шольц і Білий дім швидко відкинули цей варіант, а диктатор путін заявив, що НАТО ризикує "розв'язати ядерний конфлікт", якщо відправить війська на допомогу Україні.

Видання вказує, що Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України. Раніше він організував саміт лідерів у Парижі, на якому країни узгодили план з постачання таких необхідних боєприпасів для української армії за межами Європейського союзу.

Минулого тижня він відправив свого головного дипломата в Литву, щоб заручитися підтримкою країн Балтії, які високо оцінили його заяви.

Водночас Шольц зазнав критики за відмову задовольнити прохання України надати їй крилаті ракети великої дальності "Таурус". Натомість канцлер наголосив, що Німеччина є країною, яка досить багато допомоги надає Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський високо оцінив двосторонню допомогу Німеччини Україні, а також закликав Берлін зробити більше.

"Хоча зустріч у Берліні не змінить правила гри, це останній шанс для Шольца і Макрона налагодити стосунки напередодні вирішальних місяців для України, червневих виборів до Європарламенту та призначення нового лідера НАТО", - ідеться в матеріалі.

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

війнаНАТОМакронпідтримка України

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