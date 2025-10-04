Макрон відреагував на загибель французького журналіста в Україні

Це перший випадок загибелі журналіста від безпілотника в Україні.

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув внаслідок удару російського безпілотника на Донеччині.

Про це повідомила Європейська федерація журналістів (EFJ).

Під час цієї ж атаки було поранено українського журналіста Георгія Іванченка. В EFJ зазначили, що обидва працювали у захисному спорядженні та бронежилетах із маркуванням "Преса".

Федерація наголосила, що це перший випадок загибелі журналіста від безпілотника в Україні, і закликала українську владу розпочати розслідування для встановлення винних.

Антоні Лаллікан — фотожурналіст із Парижа, чиї роботи публікувалися у провідних європейських виданнях. З початку повномасштабної війни він документував наслідки російської агресії проти України. У січні 2025 року отримав премію Віктора Гюго за репортаж "Раптом потемніло небо", присвячений війні.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на трагедію, висловивши співчуття родині та колегам загиблого: "Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким й усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", – написав Макрон у соцмережі X.

Український Інститут масової інформації зазначив із посиланням на свої джерела, що удару по журналістах російські військові завдали в районі Дружківки Донецької області.

За даними IFJ-EFJ, Антоні Лаллікан – фотожурналіст із Парижа, його роботи публікувалися в численних ЗМІ, зокрема в Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, Le Temps, Der Standard, La Presse. У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, він поїхав до України і відтоді документував наслідки війни.

Минулого місяця в Національній спілці журналістів України повідомляли, що станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України російські сили вбили щонайменше 130 медійників.