Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Макрон відреагував на загибель французького журналіста в Україні

04 жовтня 2025, 10:19
Макрон відреагував на загибель французького журналіста в Україні
Фото: з вільного доступу
Це перший випадок загибелі журналіста від безпілотника в Україні.

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув внаслідок удару російського безпілотника на Донеччині.

Про це повідомила Європейська федерація журналістів (EFJ).

Під час цієї ж атаки було поранено українського журналіста Георгія Іванченка. В EFJ зазначили, що обидва працювали у захисному спорядженні та бронежилетах із маркуванням "Преса".

Федерація наголосила, що це перший випадок загибелі журналіста від безпілотника в Україні, і закликала українську владу розпочати розслідування для встановлення винних.

Антоні Лаллікан — фотожурналіст із Парижа, чиї роботи публікувалися у провідних європейських виданнях. З початку повномасштабної війни він документував наслідки російської агресії проти України. У січні 2025 року отримав премію Віктора Гюго за репортаж "Раптом потемніло небо", присвячений війні.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на трагедію, висловивши співчуття родині та колегам загиблого: "Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким й усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", – написав Макрон у соцмережі X.

Український Інститут масової інформації зазначив із посиланням на свої джерела, що удару по журналістах російські військові завдали в районі Дружківки Донецької області.

За даними IFJ-EFJ, Антоні Лаллікан – фотожурналіст із Парижа, його роботи публікувалися в численних ЗМІ, зокрема в Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, Le Temps, Der Standard, La Presse. У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, він поїхав до України і відтоді документував наслідки війни.

Минулого місяця в Національній спілці журналістів України повідомляли, що станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України російські сили вбили щонайменше 130 медійників.

війнажурналістиЕмануель Макрон

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється