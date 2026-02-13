Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Масштабні навчання НАТО в Естонії показали слабкі місця Альянсу – WSJ

13 лютого 2026, 11:20
Колишній командир Естонської військової розвідки Стен Райманн назвав результати "шокуючими".

В Естонії під час навчань "Їжак-2025" НАТО виявили критичні прогалини у підходах до сучасного поля бою з використанням безпілотників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Минулого року в навчаннях брали участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн НАТО, а також українські фахівці з безпілотних систем. За сценарієм, бойова група чисельністю кілька тисяч військових, включно з британською бригадою та естонською дивізією, фактично ігнорувала маскування та розвідку, через що її техніка і позиції були швидко "знищені" під час симуляції.

Українські військові застосували систему "Дельта", яка в реальному часі збирає дані, аналізує їх за допомогою штучного інтелекту та координує удари. Команда з 10 осіб змогла умовно знищити два батальйони та понад 40 одиниць техніки за один день, працюючи лише на половині сучасної щільності застосування дронів.

Колишній командир Естонської військової розвідки Стен Райманн назвав результати "шокуючими", підкресливши, що сучасне поле бою стало надзвичайно прозорим, а підрозділи без швидкого обміну даними і адаптованої тактики вразливі.

Генерал у відставці Девід Петреус зазначив, що виявлення проблем не означає їх вирішення — потрібні зміни у доктринах, підготовці, озброєнні та кадровій політиці. Естонія вже оновлює свою стратегію, збільшує оборонні витрати та тісно співпрацює з технологічним сектором.

Водночас експерти наголошують, що деякі країни НАТО досі не повністю усвідомлюють сучасні виклики та продовжують навчати за застарілими посібниками.

НАТОЕстоніянавчанняросія загроза

