Медведєв прокоментував "ціль" атак БпЛА на Європу, але не визнав причетності рф

06 жовтня 2025, 15:48
Медведєв прокоментував
Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info
Натомість він використав риторику залякування та образ на адресу європейських лідерів.

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив, що метою появи безпілотників над стратегічними об’єктами в Європі є створення відчуття загрози війни. Водночас він не визнав, що за цими атаками стоїть росія.

Про це йдеться у дописі Медведєва в його Telegram-каналі.

Медведєв, якому традиційно відводять роль публічного транслятора агресивної риторики Кремля, написав, що поява невідомих дронів у європейському повітряному просторі нібито має "налякати Європу війною". При цьому він не підтвердив російську причетність, натомість представив таку версію як одну з можливих.

"Причинами цієї паніки довкола 'російських дронів' може бути будь-що або їхня сукупність. Але головне — не це. Головне, щоб недалекі європейці відчули на собі, що таке загроза війни. Щоб боялись і тряслись, як отупілі тварини у стаді, яке женуть на бійню," - написав Медведєв.

У своєму дописі він також образливо висловився на адресу низки європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона, звинувативши їх у "зароблянні політичного капіталу на крові".

"Можливо, тоді вони зрозуміють, що таке війна, і відірвуть голови своїм виродкам типу Мерца й Макрона..." - додав він.

Останніми тижнями кілька країн ЄС повідомляли про спостереження безпілотників поблизу аеропортів і стратегічних об'єктів. Деякі європейські офіційні особи публічно натякали на ймовірну причетність росії, однак Кремль це заперечує.

Медведєва вважають рупором, через якого кремль "тестує" інформаційні меседжі та емоційно заряджену риторику, яку не завжди озвучують інші топпосадовці рф.

 

РосіяЄвропаДмитро Медведєвдрони

