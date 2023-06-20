Мелоні їде до Парижу обговорити проблемні питання і підтримку України

Прем’єр Італії Джорджія Мелоні сьогодні прибудить з офіційним візитом до Парижа і зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном

Про це повідомляє Euractiv.

Це буде перший візит Мелоні до Франції, хоча на посаді Мелоні з вересня минулого року, але відносини Франції та Італії у цей період були напруженими.

Після перемоги правих на парламентських виборах в Італії прем’єр Франції, а слідом одна із французьких міністрів зазначили, що Франція "буде уважною до дотримання європейських цінностей в Італії".

Така заява не сподобалась Мелоні і пізніше країни обмінялися різкими заявами через ситуацію мігрантів, підібраних недержавним рятувальним судном Ocean Viking.

Тоді Франція погодилася прийняти його через те, що Італія відмовилася це зробити.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен висловив жаль, що Італія "вирішила не поводитися як відповідальна європейська держава", крім того, Париж відклав прийняття з Італії 3500 мігрантів. З того часто країни часто мали міграційні суперечки.

Перед візитом Мелоні Єлисейський палац оголосив, що лідери планують обговорити двосторонні відносини, у тому числі проблемні питання, та подальшу спільну підтримку України.

Мелоні і Макрон мають зкоординувати позиції перед самітом Євроради, яка має відбутись в кінці червня і липневим самітом НАТО.

Напередодні Макрон заявив, що Франко-італійську систему ППО SAMP/T розгорнули в Україні.