Мелоні підштовхує Орбана розблокувати допомогу Україні в рамках кулуарних переговорів

Італійська прем'єрка хоче посилити праве крило у Європарламенті.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні намагається переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити спротив щодо підтримки України з боку Європейського Союзу та покращити відносини з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зрушення у цих питаннях дасть можливість партії Орбана "Фідес" приєднатися до ультраправої політичної партії «Європейські консерватори та реформісти» разом із "Братами Італії" Мелоні, правою польською "Право і справедливість" та націоналістичною партією "Шведські демократи", пояснили джерела видання.

Це посилить пан’європейську партію ECR напередодні виборів до Європарламенту цього літа, на яких ультраправі групи, як очікується, досягнуть успіхів. Наразі група має 62 євродепутатських мандати, або 8,26%.

З приєднанням "Фідес" позиції ECR у Брюсселі зростуть і партія змагатиметься за те, щоб стати третьою за величиною в Європейському парламенті після виборів у червні.

Переговори підкреслюють зовнішньополітичні амбіції Мелоні, яка прагне виділити собі роль в ЄС як впливового переговорника. Нездатність домовитися про фінансування для України стане ударом по військових зусиллях Зеленського та поставить під сумнів здатність блоку діяти на підтримку своїх фундаментальних інтересів.

Мелоні також підштовхує Орбана змінити підхід до прагнень України щодо членства в ЄС і перезавантажити відносини з Києвом. Ці питання, як стверджують джерела, є умовою для приєднання до ECR.

Обговорення велося на різних рівнях, однак жодного рішення прийнято не було.

Як пише видання, ультраправі розділені з групою "Ідентичність і демократія" (I&D), до якої входять урядові союзники Мелоні "Ліга", "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, AfD у Німеччині та антимігрантська "Партія свободи" Герта Вілдерса. Відтак Орбан має вибір, адже його партія підходить і для більш євроскептичної та ультраправої групи I&D.