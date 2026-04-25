Мерц виключив швидкий вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має активніше інтегруватися в процеси Європейського Союзу, однак її швидкий вступ до блоку на цьому етапі неможливий.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після саміту лідерів ЄС у Нікосії Мерц зазначив, що питання негайного вступу України до Євросоюзу зараз не розглядається. За його словами, такий сценарій найближчим часом нереалістичний.

"Усім зрозуміло, що негайний вступ України до ЄС, звичайно, неможливий", - зазначив Мерц.

Водночас канцлер наголосив на необхідності поглиблення взаємодії України з європейськими інституціями.

Йдеться про тіснішу участь у роботі структур ЄС і поступове включення в окремі напрямки політики залежно від прогресу реформ.

Як приклад він допустив можливість участі президента України в засіданнях Європейської ради без права голосу.

Мерц також виступив за запуск усередині Євросоюзу окремого процесу, спрямованого на поетапне зближення України з блоком.

За його словами, кінцевою метою залишається повноцінне членство, однак для цього необхідні проміжні етапи.

"Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства", - наголосив він.

Канцлер додав, що обговорював цей підхід із президентом України Володимиром Зеленським останніми днями.