Метсола висловила сподівання, що переговори про вступ України до ЄС вийде почати до Різдва

Метсола зазначила, що не вважає за необхідне чекати на офіційний вступ України до ЄС.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола припускає, що ЄС міг би запропонувати Україні деякі переваги, які дає членство у ЄС, ще до того, як це формально відбудеться.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю The Guardian.

Метсола зазначила, що не вважає за необхідне чекати на офіційний вступ України до ЄС для того, щоб відкрити для неї та інших країн-кандидаток деякі переваги з тих, які мають повноправні члени союзу.

"Якщо ми збираємося розширити на ці країни мобільний роумінг – давайте це робити. Оператори мереж вже готові", – зазначила вона.

Також це може бути скасування торгових бар’єрів. Роберта Метсола вважає, що можна говорити у тому числі про сільське господарство.

"Етап перед вступом також означає доступ до коштів, доступ до університетів, можливість заходити на внутрішній ринок… Ми роками говорили, що Україну не можна приєднати до європейської електромережі – і зробили це за лічені дні, коли почалась війна. Тобто, це завжди було питання політичної волі", – зазначила президентка Європарламенту.

"Я очікую на чіткий результат, тому що найгірший сигнал який можна надіслати – що ми ставимо перед ними цілі і крайні терміни, які самі не здатні виконати", – сказала президентка Європарламенту.

Вона поділяє думку тієї частини європосадовців, які вважають, що ЄС має не зволікати з прийомом України і країн Західних Балкан, які ще довше на цьому шляху.

"Якщо постійно відкладати розширення, це лише підживлюватиме націоналізм і крайніх правих. Це підсилить крайні фланги політичного спектру, євроскептицизм. Виборчі кампанії у країнах-кандидатках ведуться, виграються чи програються довкола мрій і сподівань на членство у ЄС", – зауважила Метсола.